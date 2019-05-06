В США усомнились в достижении договоренностей с Лавровым по Венесуэле

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в финском Рованиеми будет обсуждать вопрос Венесуэлы, но не уверен, что будет достигнута договоренность.

"Я, конечно, подниму вопрос о Венесуэле. Это будет одной из многочисленных тем, которые мы обсудим с министром иностранных дел Лавровым. Что касается конкретных договоренностей, то это может показать только время", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

Ранее МИД РФ подтвердил, что Венесуэла будет одной из основных тем на переговорах глав внешнеполитических ведомств двух стран.