Поиск
Важно
41 пассажир Superjet погиб в авиакатастрофе в "Шереметьево"

В США усомнились в достижении договоренностей с Лавровым по Венесуэле

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в финском Рованиеми будет обсуждать вопрос Венесуэлы, но не уверен, что будет достигнута договоренность.

"Я, конечно, подниму вопрос о Венесуэле. Это будет одной из многочисленных тем, которые мы обсудим с министром иностранных дел Лавровым. Что касается конкретных договоренностей, то это может показать только время", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

Ранее МИД РФ подтвердил, что Венесуэла будет одной из основных тем на переговорах глав внешнеполитических ведомств двух стран.

РФ США Венесуэла Майк Помпео Сергей Лавров

Новости

WSJ узнала о возможной отмене Китаем очередного раунда консультаций с США

WSJ узнала о возможной отмене Китаем очередного раунда консультаций с США

Помпео связал ракетные пуски Северной Кореи с визитом лидера КНДР в РФ

Что произошло за день: воскресенье, 5 мая

Скульптуру "Родина-мать" в Берлине облили черным маслом

Переворот в Венесуэле

Глава МИД Венесуэлы назвал призывы к перевороту в стране провальными

C Эвереста вывезли три тонны мусора

C Эвереста вывезли три тонны мусора

Более 30 человек стали жертвами урагана "Фани" в Индии

Нетаньяху отдал приказ о массированных ударах по палестинским боевикам

Нетаньяху отдал приказ о массированных ударах по палестинским боевикам

Израиль усилит группировку на границе с сектором Газа танковой бригадой

Власти Шри-Ланки призвали жителей сдать ножи

Власти Шри-Ланки призвали жителей сдать ножи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');