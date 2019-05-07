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Армейские беспилотники задействовали в мониторинге лесных пожаров на Дальнем Востоке

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Расчеты беспилотных летательных аппаратов Восточного военного округа (ВВО) приступили к мониторингу лесопожарной обстановки, сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

"Первые полеты уже состоялись в Хабаровском и Приморском краях. Для проведения воздушной разведки задействованы расчеты БЛА "Орлан-10", - говорится в сообщении. На следующей неделе военнослужащие подразделений беспилотной авиации начнут следить за ситуацией с природными пожарами в Бурятии и Забайкальском крае.

Всего для мониторинга определено шесть основных направлений, дроны будут запускать на полигонах округа. Полеты будут проводиться посменно, днем и ночью.

Отмечается, что особое внимание будет уделено мониторингу лесопожарной обстановки на землях Министерства обороны РФ.

Как сообщалось, по данным федеральной авиалесоохраны, за минувшие сутки в России ликвидировано 175 лесных пожаров на площади 50,7 тыс. га. По данным на утро вторника, непотушенными остаются 85 возгораний на площади почти 61,4 тыс. га.

Более половины всей площади контролируемых природных пожаров в России приходится на Забайкальский край.

Россия

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