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Полиция в Приморье начала проверку жалоб туристов, пострадавших от компании "Скай Тревел"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Полиция в Приморском крае начала проверку после обращений жителей, которые не смогли улететь из Владивостока из-за невыполнения своих обязательств компанией по продаже авиабилетов "Скай Тревел" (Sky Travel).

"В полицию поступили заявления граждан о том, что одна из туристических фирм не выполняет условий договоров по предоставлению авиаперелетов. В настоящее время в полицию обратились 17 граждан", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в УМВД по Приморскому краю.

Заявления рассматриваются в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Владивостоку. Полиция устанавливает круг потерпевших и сумму причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что Ростуризм готовит обращение в правоохранительные органы в связи с работой компании "Скай Тревел", из-за которой сотни человек не смогли воспользоваться авиаперевозкой с конца апреля по начало мая.

Так, компания "Скай Тревел" должна была отправить четыре творческих и спортивных детских коллектива из Приморья на конкурсы и соревнования, но не предоставила им заранее оплаченные билеты в Москву, Сочи и другие города, сообщила ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Общее количество пострадавших превысило 250 человек, а стоимость билетов - 2,5 млн рублей.

Сведения об ООО "Скай Тревел" в Едином федеральном реестре туроператоров отсутствуют.

При содействии департамента туризма Приморья, эта компания осуществила первый возврат части денежных средств пострадавшим гражданам.

По данным "СПАРК-Интерфакс", турагентство "Скай Тревел" зарегистрировано в ноябре 2018 года. У ООО трое учредителей - Юлия Терещенко, Татьяна Страмилова и Виталий Беляев.

Учредители "Скай Тревел" объяснили все произошедшее техническим сбоем, который возник из-за московской компании "Туринфо группа РФР", через которую бронировались билеты. Однако в этой компании РСТ сообщили, что остановили выписку билетов для "Скай тревел" и аннулировали все неоплаченные брони, так как она не выполняла свои финансовые обязательства.

Приморье Sky Travel

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