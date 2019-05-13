Источник сообщил об отказе Минобороны РФ от снайперского комплекса "Точность"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российское оборонное ведомство отказалось от покупки снайперского комплекса "Точность", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Точность" не будет принята на вооружение Минобороны РФ, заказа не будет",- сказал собеседник агентства.

По его данным, замещение в винтовке всех иностранных комплектующих признано нецелесообразным.

Ранее бывший генеральный директор "ЦНИИТОЧМАШ" Дмитрий Семизоров заявлял, что Минобороны РФ после 2020 года может получить на вооружение новейший снайперский комплекс "Точность".

"У Минобороны жесткие требования, связанные с тем, что требуется полное отсутствие иностранных комплектующих. Сейчас готовится оборудование для того, чтобы к 2020 году мы этот комплекс полностью сделали отечественным",- сказал Семизоров журналистам в апреле 2017 года.

Винтовку на вооружение приняли некоторые силовые ведомства страны: Федеральная служба охраны, Росгвардия и Федеральная служба безопасности.

В настоящее время для военных разрабатываются новые снайперские комплекса проекта "Уголек".