Мужчина ворвался в нижегородский монастырь, угрожая пистолетом

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вооруженный мужчина проник на территорию Печерского монастыря Нижнего Новгорода и стал выкрикивать оскорбления в адрес служителей, угрожая пистолетом сторожу, сообщили "Интерфаксу" очевидцы.

По их словам, нападение произошло накануне поздним вечером. Настоятель обители архимандрит Тихон (Затёкин) вызвал полицию, которая вместе со сторожем обезвредила нападавшего.

"По предварительным данным, нападавший 1986 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. В полиции он сообщил, что ездит по России, нигде не работает, и собирался гулять до 40 лет, а потом отмолить грехи", - сообщил собеседник агентства.