Управделами президента РФ заинтересовалось содержанием Telegram-каналов

В ведомстве заявили, что доступ к ним в России не заблокирован, в отличие от самого мессенджера

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Управление делами президента РФ проводит электронный аукцион на оказание услуг по мониторингу СМИ, социальных сетей, блогов и Telegram-каналов, следует из заявки, опубликованной на сайте госзакупок.

Управделами хочет получать отчеты о связанных с собой публикациях с целью "контроля и корректировки информационного поля вокруг деятельности Заказчика, а также для определения информационных рисков".

Система мониторинга должна осуществлять анализ СМИ и представлять результаты обработки материалов по основным группам: пресса, ТВ, радио, информационные агентства, интернет; федеральные, региональные, отраслевые и зарубежные издания. Также планируется анализировать социальные медиа и блогосферы, отслеживать в режиме реального времени русскоязычный сегмент сетевых дневников (блогов) и социальных сетей, выявлять основные информационные поводы и тренды, информационные атаки, аномальную активность по тем или иным темам, выявлять первоисточники распространения информации, круги блогеров, которым интересна та или иная тема.

Темы мониторинга будут классифицироваться по таким тематикам, как "общественно-политические и социальные события", "экономические события", "госуправление", "образование, наука, культура" и "медицина".

В материалах к госзакупке опубликован перечень основных интернет-изданий, которые интересуют заказчика, соцсети ("ВКонтакте", Facebook и Twitter); имена блогеров и названия Telegram-каналов, активность которых хочет отслеживать Управделами, не названы.

Цена контракта - 1,1 млн рублей.

Представитель Управделами президента Елена Крылова прокомментировала "Интерфаксу" пункт о Telegram-каналах (официально этот мессенджер в России заблокирован, хотя фактически доступен пользователям).

"Обращу внимание на подмену понятий - Telegram-каналы не совсем одно и то же, что и мессенджер, каналы в России сейчас не заблокированы и доступны без использования VPN и прочих анонимайзеров", - сказала она.