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Три сотрудника пермского завода "Азот" арестованы после гибели рабочих

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Трое сотрудников завода "Азот" (филиал ОХК "Уралхим" в Березниках, Пермский край) заключены под стражу в рамках расследования уголовного дела о гибели трех рабочих. Об этом сообщается на сайте краевого управления СКР во вторник.

"По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих подозреваемых по уголовному делу, в числе которых технолог агрегата и два начальника смены. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Утром 6 мая на заводе "Азот" в цехе по производству аммиака произошел взрыв во время проведения ремонтных работ. В результате инцидента погибли трое рабочих, один пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Инцидент не повлиял на работу предприятия.

Березниковский "Азот" производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, натриевую и калиевую селитру, кристаллический нитрит натрия. В состав производственных активов АО "ОХК "Уралхим" входят филиал "Азот" в Березниках, филиал "ПМУ" (ранее "Пермские минеральные удобрения") в Перми, филиал КЧХК (ранее завод минеральных удобрений "Кирово-Чепецкий химический комбинат") и АО "Воскресенские минеральные удобрения"

Пермский край Уралхим Азот

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