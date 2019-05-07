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ФСБ задержала 15 человек по делу о сети подпольных казино в Крыму

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Силовики пресекли деятельность организованного преступного сообщества, причастного к созданию сети подпольных игровых клубов в Крыму, сообщила во вторник пресс-служба республиканского управления ФСБ России.

"Установлено, что в состав преступного сообщества входило порядка 15 человек, которые незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей на территории города Керчи и Ленинского района", - говорится в сообщении.

Для организации контроля за работой игорных залов использовались программные возможности онлайн-казино, сервер которого расположен на территории США, уточнили в пресс-службе.

Во вторник сотрудники УФСБ провели обыски по месту жительства и работы лидеров и членов преступного сообщества, а также в незаконных игорных залах. Изъята бухгалтерия, компьютерная техника, серверы с видеозаписями из казино, а также крупные суммы денег.

По данным ведомства, задержаны 15 человек. В отношении пятерых лидеров сообщества возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-коммуникационных сетей, совершенные организованной группой по предварительному сговору).

ФСБ Крым

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