В Ялте создадут игорную зону

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Проект распоряжения правительства РФ о создании игорной зоны в Крыму подготовлен и проходит согласование, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств финансово-экономического блока.

Игорная зона, согласно проекту документа, будет называться "Золотой берег". Она расположится на территории городского округа Ялта на участке площадью около 150 тыс. кв. м.

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов уточнил "Интерфаксу", что выделенный под игорную зону участок находится в районе поселка Кацивели, входящего в состав городского округа. Участок расположен за пределами населенного пункта, как того требует федеральное законодательство.

"Все движется в плановом режиме. Насколько мне известно, в сентябре или октябре должны произойти какие-то кардинальные изменения с точки зрения начала сноса недостроя, который стоит на этом участке", - сказал он.

Как сообщалось, власти Крыма выбрали участок под игорную зону в 2018 году. Глава республики Сергей Аксенов в марте прошлого года заявлял, что проектом готов заняться крупный оператор, при этом название компании он не уточнил. В качестве предварительного срока ввода казино в эксплуатацию он назвал конец 2019 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи в июле 2014 года. Сроки строительства игорной инфраструктуры на полуострове уже несколько раз переносились.