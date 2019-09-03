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В Ялте создадут игорную зону

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Проект распоряжения правительства РФ о создании игорной зоны в Крыму подготовлен и проходит согласование, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств финансово-экономического блока.

Игорная зона, согласно проекту документа, будет называться "Золотой берег". Она расположится на территории городского округа Ялта на участке площадью около 150 тыс. кв. м.

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Глава администрации Ялты Алексей Челпанов уточнил "Интерфаксу", что выделенный под игорную зону участок находится в районе поселка Кацивели, входящего в состав городского округа. Участок расположен за пределами населенного пункта, как того требует федеральное законодательство.

"Все движется в плановом режиме. Насколько мне известно, в сентябре или октябре должны произойти какие-то кардинальные изменения с точки зрения начала сноса недостроя, который стоит на этом участке", - сказал он.

Как сообщалось, власти Крыма выбрали участок под игорную зону в 2018 году. Глава республики Сергей Аксенов в марте прошлого года заявлял, что проектом готов заняться крупный оператор, при этом название компании он не уточнил. В качестве предварительного срока ввода казино в эксплуатацию он назвал конец 2019 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи в июле 2014 года. Сроки строительства игорной инфраструктуры на полуострове уже несколько раз переносились.

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