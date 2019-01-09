Защита Соколовского попросила снять с него судимость по делу о ловле покемонов в церкви

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Адвокат екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, осужденного за ловлю покемонов в храме, подал ходатайство в суд с просьбой пересмотреть дело своего подзащитного в связи с декриминализацией статьи, по которой он был осужден.

"Сегодня мы подали ходатайство в Верх-Исетский суд Екатеринбурга. Теперь суд может освободить Руслана Соколовского от условного наказания, снять судимость", - сообщил адвокат Алексей Бушмаков агентству "Интерфакс".

Дело "ловца покемонов"

Уголовное дело на Соколовского завели в 2016 году из-за опубликованного им самим видеоролика, в котором он играет в популярную игру Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

К материалам дела также приобщили еще несколько видео с YouTube, которые, согласно экспертизам, содержат признаки возбуждения ненависти; некоторые из них эксперты также оценили как действия, оскорбляющие чувства верующих.

Кроме того, в квартире у блогера нашли "шпионскую" шариковую ручку.

11 мая 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Соколовского виновным в совершении девяти эпизодов преступления по ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства), семи преступлений по ч.1 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и по ст.138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Соколовский был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно. Свердловский облсуд 7 июля смягчил ему приговор до двух лет и трех месяцев условно и исключил статью 138.1 УК РФ.

В декабре 2018 президент РФ подписал закон, смягчающий наказание по 282 статье УК. За первичное правионарушение по этой статье теперь полагается не уголовная, а административная ответственность.

Закон имеет обратную силу.