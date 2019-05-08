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Источник сообщил о планах поставки российским военным по шесть МиГ-35 в год

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ, как ожидается, будет получать как минимум шесть истребителей МиГ-35 ежегодно, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он отметил, что планируется заключить контракт, который позволит обеспечить такие поставки. Источник также рассказал, что военные уже получили первые два истребителя МиГ-35 по контракту на шесть машин, подписанному на форуме "Армия-2018". "Уже поставлено два самолета, и еще четыре машины поступят до конца года", - сказал источник.

В декабре 2018 года в Минобороны РФ заявили, что корпорация "МиГ" завершает окончательную сборку первой партии самолетов для поставки ВКС РФ и готовится к проведению их приемо-сдаточных испытаний. Однако к настоящему моменту официально о передаче военным первых МиГ-35 не сообщалось.

Тогда в ведомстве заявляли, что экипажи Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) Минобороны РФ приступили к интенсивным полетам на опытных машинах для проверки их маневренных характеристик и аэродинамической устойчивости. Кроме того, военные летчики уже начали испытывать авиационное вооружение МиГ-35 класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

22 августа 2018 года на форуме "Армия-2018" ОАК и Минобороны РФ подписали контракт на поставку шести легких истребителей МиГ-35 до 2023 года. Машины будут поставляться в одноместной и двухместной (учебно-боевой) версиях - МиГ-35С и МиГ-35УБ.

Президент ОАК Юрий Слюсарь сообщал в интервью "Интерфаксу", что поставка этих шести машин завершится в 2019 году, а серийное производство истребителей начнется после 2020 года.

В 2017 году Виктор Бондарев, находясь в должности главкома ВКС, заявлял, что весь парк легких истребителей будет заменен на МиГ-35. Однако, по данным осведомленного источника "Интерфакса", российские военные не будут массово покупать новые истребители МиГ-35. "Никакого перехода всей лёгкой истребительной авиации на этот класс в ближайшее время не будет", - сказал собеседник агентства в марте 2018 года.

О МиГ-35

МиГ-35 считается самым совершенным самолетом в семействе истребителей "МиГ". В качестве силовых установок на МиГ-35 используются глубоко модернизированные двигатели РД-33МК, его бортовая радиоэлектронная станция позволяет выявлять и сопровождать от 10 до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км, при этом осуществляя захват до шести воздушных и четырех наземных целей одновременно.

МиГ-35 оснащен современным комплексом обороны, он сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника, позволяет распознавать как самолеты, так и летящие ракеты.

Как сообщалось, в состав средств поражения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные вооружения, в том числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО (противовоздушной обороны). Самолет способен решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль".

В январе 2017 года глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что МиГ-35 сможет нести и лазерное оружие.

Минобороны РФ

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