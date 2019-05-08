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Путин назначил нового главнокомандующего ВМФ России

Им стал адмирал Николай Евменов, руководивший Северным флотом

Путин назначил нового главнокомандующего ВМФ России
Адмирал Николай Евменов
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) России назначен адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина зачитал министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду.

Министр сообщил, что экс-главком ВМФ адмирал Владимир Королёв завершил военную службу, которая продлилась 46 лет, и переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).

Шойгу отметил вклад Королёва в укрепление обороноспособности страны. "Под его руководством силы флота успешно боролись с международным терроризмом, после длительного перерыва возобновили присутствие в Мировом океане. В состав Военно-морского флота поступили новейшие подводные лодки проектов "Борей" и "Ясень". Выработаны рациональные подходы к выполнению программы кораблестроения до 2050 года", - сказал он.

Командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Александр Моисеев. Черноморский флот России возглавил вице-адмирал Игорь Осипов.

Карьера Николая Евменова

Николай Евменов родился в апреле 1962 года в Москве. В 1987 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. После вуза назначен на должность командира электронавигационной группы штурманской боевой части атомной подводной лодки (АПЛ) на Тихоокеанском флоте (ТОФ).

В июне 1991 года Евменов возглавил штурманскую боевую часть АПЛ, в сентябре 1995 года с должности старшего помощника командира АПЛ был направлен на учебу в Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова. После окончания академии прошел должности командира АПЛ и начальника штаба дивизии подводных лодок.

С 2003 года, после окончания Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, командовал дивизией, а затем эскадрой подводных лодок. В 2011 году назначен на должность командующего подводными силами ТОФ. С сентября 2012 года проходил службу на должности начальника штаба - первого заместителя командующего Северным флотом.

В апреле 2016 года Евменов назначен командующим Северным флотом.

За время службы Евменов награжден орденом "За военные заслуги", ведомственными медалями Минобороны РФ.

Минобороны РФ Николай Евменов Владимир Королёв

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