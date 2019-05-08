Путин назначил нового главнокомандующего ВМФ России

Николай Евменов родился в апреле 1962 года в Москве. В 1987 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. После вуза назначен на должность командира электронавигационной группы штурманской боевой части атомной подводной лодки (АПЛ) на Тихоокеанском флоте (ТОФ).

В июне 1991 года Евменов возглавил штурманскую боевую часть АПЛ, в сентябре 1995 года с должности старшего помощника командира АПЛ был направлен на учебу в Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова. После окончания академии прошел должности командира АПЛ и начальника штаба дивизии подводных лодок.

С 2003 года, после окончания Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, командовал дивизией, а затем эскадрой подводных лодок. В 2011 году назначен на должность командующего подводными силами ТОФ. С сентября 2012 года проходил службу на должности начальника штаба - первого заместителя командующего Северным флотом.

В апреле 2016 года Евменов назначен командующим Северным флотом.

За время службы Евменов награжден орденом "За военные заслуги", ведомственными медалями Минобороны РФ.