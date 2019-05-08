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В РФ разработают для учителей рекомендации по поведению в интернете

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Министерство просвещения России намерено разработать рекомендации для школьных учителей о том, как себя вести в социальных сетях и на интернет-форумах без ущерба для имиджа.

"В условиях широкого распространения интернет-коммуникаций и социальных медиа особую значимость приобретает вопрос формирования профессионального имиджа. В помощь педагогам Минпросвещения России совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации планирует разработать соответствующие рекомендации и направить их во все регионы страны", - сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы Минпросвещения Андрей Емельянов.

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По его словам, разработка рекомендаций запланирована к началу нового учебного года.

Представитель ведомства отметил, что практики информирования сотрудников и учащихся образовательных учреждений о правилах ведения социальных сетей широко распространены в мире.

По его словам, в ряде стран руководство школ и вузов разрабатывает специальные инструкции о стандартах поведения в социальных медиа вне зависимости от того, личное это общение или профессиональное. При этом, уточнил Емельянов, в таких инструкциях затрагивается общение, в том числе, в мессенджерах, приложениях, чатах и на видеохостингах.

Минпросвещения РФ

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