В Стокгольме сообщили о высылке из РФ двух шведских дипломатов

По данным СМИ, это было сделано в ответ на отказ выдать дипломатические визы части сотрудников посольства РФ в Стокгольме

Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В МИД Швеции сообщили о решении России выслать из страны двух шведских дипломатов, сообщает газета Expressen.

"Россия попросила двух шведских дипломатов покинуть страну", - сказал изданию пресс-секретарь МИД Швеции Патрик Нильсон.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова воздержалась от комментариев по поводу этой информации. "Эти вопросы не нуждаются в нашем комментарии. Но, не вдаваясь в глубину этой проблемы, я могу сказать, что в вашем вопросе содержится глобальный ответ: речь идет о фразе "в ответ", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Так она прокомментировала информацию о том, что МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства в Стокгольме.

В конце февраля Служба госбезопасности Швеции задержала мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. По версии следствия, он был завербован в 2017 году офицером российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием.