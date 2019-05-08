Поиск

В Стокгольме сообщили о высылке из РФ двух шведских дипломатов

По данным СМИ, это было сделано в ответ на отказ выдать дипломатические визы части сотрудников посольства РФ в Стокгольме

В Стокгольме сообщили о высылке из РФ двух шведских дипломатов
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В МИД Швеции сообщили о решении России выслать из страны двух шведских дипломатов, сообщает газета Expressen.

"Россия попросила двух шведских дипломатов покинуть страну", - сказал изданию пресс-секретарь МИД Швеции Патрик Нильсон.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова воздержалась от комментариев по поводу этой информации. "Эти вопросы не нуждаются в нашем комментарии. Но, не вдаваясь в глубину этой проблемы, я могу сказать, что в вашем вопросе содержится глобальный ответ: речь идет о фразе "в ответ", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Так она прокомментировала информацию о том, что МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства в Стокгольме.

В конце февраля Служба госбезопасности Швеции задержала мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. По версии следствия, он был завербован в 2017 году офицером российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием.

Швеция Россия

Новости

"Аэрофлот" за день отменил пять рейсов c SSJ-100

"Аэрофлот" за день отменил пять рейсов c SSJ-100
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин бил чиновника Пака

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Глава СПЧ назвал приговор Кокорину и Мамаеву обычным наказанием за хулиганство

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Мамаев и Кокорин получили реальные сроки за драки в Москве

Мамаев и Кокорин получили реальные сроки за драки в Москве
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Производитель заявил об "абсолютной надежности" шасси Superjet

Жителей Тверской области по ошибке предупредили о радиационной опасности

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве

Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве

На Алтае нашли тела трех из семи погибших под лавиной туристов

Фонд национального благосостояния в апреле сократился на 13,8 млрд рублей

В Кремле не нашли вины "Транснефти" в связи с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');