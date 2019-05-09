Кремль сообщил, что встреча Путина с Трампом на саммите G20 пока не планируется

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Подготовка встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, в том числе на саммите G20 в Японии, пока не ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не планируется. Пока не планируется встреча, не идет разговора о встрече", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Саммит "двадцатки" должен пройти 28-29 июня в Осаке.

Последняя встреча Путина и Трампа состоялась в начале декабря прошлого года на саммите "двадцатки" в Буэнос-Айресе и прошла "на ногах". По словам Дмитрия Пескова, имел место "короткий контакт". Изначально предполагалось, что президенты проведут полномасштабную встречу в рамках саммита G20, но она была отменена по инициативе американской стороны из-за инцидента в Керченском проливе.