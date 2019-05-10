Участницу Pussy Riot и ее знакомых отпустили из полиции

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Полиция отпустила участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину и ещё четверых задержанных из ОВД "Тверской", суд перенесён на 22 мая, сообщил "Интерфаксу" участник группы Петр Верзилов.

"Веронику и четверых ребят только что отпустили из полиции, хотя еще вечером обещали суд и сутки ареста завтра", - сказал Петр Верзилов.

Он уточнил, что заседание суда по протоколу об административном правонарушении, которое должно было состояться в пятницу, перенесли.

"Заседание по Веронике Никульшиной пройдёт 22 мая, а по остальным ребятам - 21 мая", - уточнил Верзилов.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев сообщил "Интерфаксу", что в отношении Никульшиной составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). Судебное заседание как ожидалось, должно было состояться в пятницу в мировом суде.

Наказание за данное правонарушение предусматривает как штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей, так и административный арест на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что накануне Вероника Никульшина, а также четверо ее знакомых были задержаны в квартире в Москве и доставлены в столичное отделение ОВД "Тверской".

Официальной информацией правоохранительных органов относительно задержания "Интерфакс" не располагает.

Вероника Никульшина - одна из участниц акций группы Pussy Riot.

15 июля 2018 года она вместе с Петром Верзиловым, Ольгой Пахтусовой и Ольгой Кураевой выбежали на футбольное поле в полицейской форме примерно на 50-й минуте финального матча Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии в Москве на Большой спортивной арене "Лужники".

Все четверо были задержаны, и позднее Хамовнический суд назначил каждому по 15 суток административного ареста за "грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" (ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ).