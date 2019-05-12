В МЧС сообщили об угрозе обрушения дома после взрыва газа под Ростовом

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Жилой дом в Ростовской области, где произошел взрыв газа, может обрушиться, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Работы спасателей осложнены из-за возможной угрозы обрушения здания", - сказали в пресс-службе.

По уточнённым данным, два человека погибли, еще двое пострадали, они находятся в ЦГБ г.Каменск-Шахтинска. Девочка 2010 года рождения скончалась в карете скорой помощи, один человек без признаков жизни находится под завалами. Обстановка уточняется.

Как сообщалось ранее, хлопок бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области около 00:30 по Москве.