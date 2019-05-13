Помпео обсудит в России Венесуэлу, Сирию и Украину

Американского дипломата может принять президент РФ Владимир Путин

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Майк Помпео 13-14 мая впервые посетит Россию в качестве госсекретаря США. На 14 мая у него намечены переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В Кремле и на Смоленской площади не исключили, что американского дипломата может также принять президент РФ Владимир Путин.

Визит Майка Помпео состоится вскоре после переговоров с Сергеем Лавровым в финском Рованиеми "на полях" сессии Арктического совета. По итогам этих переговоров российский министр заявил, что сторонам удалось сделать шаг вперед по вопросам стратегической стабильности, которые обсуждали лидеры РФ и США в ходе телефонного разговора 3 мая.

В преддверии визита госсекретаря США в МИД РФ заявили о готовности Москвы к возобновлению прерванного Вашингтоном диалога по стратегической стабильности, в том числе к рассмотрению конкретных предложений в развитие заявлений президента США Дональда Трампа о некоем новом договоре по ядерному разоружению.

Ранее президент США предложил обсудить новый договор по ядерному разоружению в трехстороннем формате с участием России, США и Китая.

По данным МИД РФ, в центре внимания предстоящих в Сочи переговоров будут "текущие вопросы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы, включая ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине".

Сочинская встреча пройдет на фоне объявленного 8 мая Ираном решения частично приостановить выполнение ряда своих обязательств по иранской ядерной сделке в качестве ответной меры на выход из нее США в мае прошлого года и возобновления односторонних санкций в отношении Тегерана.

На Смоленской площади также заявили, что российская сторона готова к выстраиванию с США конструктивного и тесного взаимодействия на основе равноправия.

"Мы (...) не зацикливаемся на негативе, открыты к поиску путей преодоления существующих проблем и уверены, что рано или поздно это получится, поскольку отвечает потребностям обеих стран", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Готовы к выстраиванию с США конструктивного и максимально тесного взаимодействия на основе равноправия и взаимного учета интересов", - подчеркнули в МИД РФ.