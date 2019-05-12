Помпео назвал борьбу с терроризмом одной из сфер хорошего взаимодействия с Россией

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео положительно оценил опыт взаимодействия с Россией по таким темам, как ситуация в Сирии, в Афганистане и Венесуэле, а также по противодействию терроризму.

"Есть много сфер, в которых, я надеюсь, нам с Россией удастся найти общие интересы. Очень хороший пример - это Сирия, мы можем работать вместе по Афганистану, у нас состоялись хорошие переговоры по Венесуэле, когда я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на прошлой неделе в Финляндии", - сказал он в интервью, которое вышло в эфир американского телеканала CNBC накануне вечером по местному времени (утро воскресенья по Москве).

Как добавил Помпео, "еще раз я встречусь с Сергеем Лавровым в Сочи, мы посмотрим, насколько большого прогресса мы сможем добиться".

"Вспоминаю, когда был директором ЦРУ, я тесно взаимодействовал с российской стороной в сфере борьбы с терроризмом, - отметил он. - Уверен, эти усилия были важными, они позволили спасти жизни американцев и россиян".

"У нас есть сферы, интересы по которым у нас совпадают с Россией. В случае если мы не сможем (совпасть в интересах), мы пойдем нашим собственным путем. Есть сферы, к которым мы будем подходить с учетом абсолютно различных ценностей, наши взгляды будут отличаться, но в этом случае мы будем защищать американские интересы, - заявил Помпео. - Но в тех сферах, где мы сможем найти общие позиции и интересы, мы будем работать совместно - это необходимо, и такова моя обязанность".

10 мая госдеп США распространил сообщение, в котором проинформировал о намерении госсекретаря США Майк Помпео посетить Москву и Сочи на будущей неделе. Как отмечалось, он 13 мая прибудет в Россию и проведет встречу с сотрудниками американского посольства, представителями деловых кругов США и американскими студентами. Уже 14 мая госсекретарь США отправится в Сочи на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, рассказали в госдепе.

Ранее МИД РФ также сообщал о том, что госсекретарь США посетит Россию 13-14 мая. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил встречи Путина с Помпео в ходе визита американского дипломата в РФ.

Это будет первый визит Помпео в Россию в качестве главы американского внешнеполитического ведомства.