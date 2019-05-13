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"Газпром" проведет плановый ремонт "Голубого потока"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" на этой неделе проведет плановый ремонт морского газопровода из России в Турцию "Голубой поток", сообщили "Интерфаксу" в понедельник источники, знакомые с ситуацией.

По их сведениям, ремонтные работы продлятся с 14 по 18 мая.

Год назад ремонт на "Голубом потоке" был проведен также в мае, но остановка была на две недели.

Турция получает российский газ по двум направлениям - через газопровод "Голубой поток" по дну Черного моря, а также по "западному маршруту" - транзитом через Украину-Румынию-Болгарию (этому маршруту идет на смену "Турецкий поток"). "Голубой поток" заработал в 2003 году. В 2017 году газопровод работал со 100%-ной загрузкой, прокачав 15,8 млрд куб. м, а в 2018 году прокачка упала до 13,3 млрд кубометров.

Газпром Турция Голубой поток

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