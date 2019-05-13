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Пьяный житель Ставрополья ранил из ружья двоих детей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Задержан житель Ставропольского края, который стрелял в своих знакомых и ранил семерых человек, включая двоих детей 2009 и 2015 годов рождения, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, вечером 10 мая 32-летний мужчина в одном из населенных пунктов Предгорного района распивал алкоголь в компании своих знакомых. Он поссорился с одним из присутствовавших и, взяв из дома охотничье гладкоствольное ружье, не менее десяти раз выстрелил в обидчика и находившихся рядом с ним людей.

Потерпевшие получили медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

СК РФ сообщает, что в отношении стрелявшего мужчины завели уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в" и "e" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он арестован.

Ставропольский край

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