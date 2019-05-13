ФСИН не исключила освобождения ученого Кудрявцева из-под ареста по здоровью

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко не исключил, что после медицинского обследования ученого Виктора Кудрявцева ведомство будет ходатайствовать о его освобождении из-под стражи по состоянию здоровья.

Максименко пояснил в понедельник "Интерфаксу", что постановление правительства "О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений", которое предусматривает освобождение из-под стражи обвиняемого в преступлении, а также освобождение от наказания осужденного, в случаях выявления у них болезней, препятствующих нахождению в заключении.

Ранее в понедельник адвокат Иван Павлов сообщил "Интерфаксу", что 75-летнего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Кудрявцева, арестованного по обвинению в госизмене, перевели для медицинского обследования из столичного следственного изолятора "Лефортово" в городскую больницу №20.

В середине апреля адвокат Павлов сообщил "Интерфаксу", что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил обеспечить Кудрявцева медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу.

Кудрявцеву предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Дело о госизмене

Согласно информации защиты Кудрявцева, в уголовном деле идет речь о передаче секретных данных с электронной почты в двух письмах за март и октябрь 2013 года из города Королева в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics), с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE.

Как сообщал "Интерфаксу" Павлов, следствие считает, что Кудрявцев получал задачи от Фон Кармановского института, якобы выходившие за рамки проекта, который он курировал от ЦНИИмаш, и направлял туда отчеты об исследованиях. Данные исследований могли быть использованы при создании нового вооружения, полагает следствие.

Секретную информацию в письмах, по словам Павлова, выявил специалист "Роскосмоса".

Свою вину Кудрявцев не признает. Его защитники заявляли, что к секретным сведениям ученый не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.

В ноябре 2018 года Павлов сообщил "Интерфаксу", что Кудрявцев отказался заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием: в обмен на смягчение меры пресечения ученому было предложено признать вину и изобличить в госизмене своего ученика и коллегу.

Об аресте Кудрявцева стало известно в июле 2018 года, когда члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили его в СИЗО.