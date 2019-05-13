Организатор финансовой пирамиды осужден почти на 7 лет за хищение 40 млн руб.

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Ижевска признал 52-летнего жителя Казани, организовавшего "финансовую пирамиду", виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба управления судебного департамента при Верховном суде республики в понедельник.

В марте 2014 года мужчина зарегистрировал на своего сына ООО, которое стало привлекать граждан в качестве займодавцев, обещая от 72 до 180% годовых. Организатор "пирамиды" развернул широкую рекламную кампанию и проводил в нескольких регионах семинары о том, как получать стабильно высокий доход.

"Однако обещанные проценты для придания видимости легальных деловых взаимоотношений с гражданами выдавались лишь первым вкладчикам", - отмечается в сообщении.

Полученные от людей средства обвиняемый перечислял в другие регионы страны. "В период с июня 2014 года по апрель 2015 года через представительство этого общества в г. Ижевске у жителей Удмуртии и Пермского края было похищено 39 880 300 рублей", - уточняет пресс-служба.

В отношении организатора "пирамиды" было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. На суде фигурант дела признал вину и заявил, что выполнению обязательств перед вкладчиками помешало то, что его подвели партнеры, которым он передал деньги.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел, кроме признания, раскаяние и извинения подсудимого, а также наличие заболеваний и звания ветерана Афганистана.

"С учетом всех обстоятельств по делу подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в пресс-релизе.