Голодающий в СИЗО Шестун ограничил потребление воды

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, который держит голодовку под арестом, решил ограничить прием жидкости, сообщила "Интерфаксу" его супруга.

"Он ограничил себя в жидкости, но пока не совсем в сухую", - сказала агентства Юлия Шестун.

По ее словам, такое решение супруг принял в связи с заявлением прокурора на заседании Басманного суда Москвы 7 мая, где рассматривался вопрос о продлении Шестуну срока ареста. Тогда представитель надзорного ведомства утверждал, что обвиняемый не соблюдает голодовку и на самом деле "усиленно питается".

"Расцениваем это (заявление прокурора - ИФ) как провокацию. Факт голодовки официально подтверждает ФСИН", - отметила Шестун.

Шестун был задержан и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) в середине июня 2018 года.

Позднее следствие изменило квалификацию действий экс-чиновника на особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ), легализацию денежных средств (часть 4 статьи 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, и незаконную предпринимательскую деятельность (статья 289 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по этому уголовному делу признана администрация Серпуховского округа.

В начале 2019 года экс-чиновнику было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Следствие полагает, что директор Департамента по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики тогдашнего Серпуховского муниципального района Татьяна Гришина через посредника, в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала ему взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет дело заказным и политически мотивированным. С 8 февраля он объявил голодовку в следственном изоляторе.