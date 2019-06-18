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Во ФСИН начали проверку акции Шестуна, порезавшего себя вены в СИЗО

Госпитализация бывшему чиновнику не потребовалась, отметили в управлении ведомства

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Московское управление ФСИН начало выяснять, что заставило экс-главу Серпуховского района Александр Шестуна нанести себе порезы в следственном изоляторе во время судебного заседания. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-бюро управления.

Шестун участвовал в суде из СИЗО по видеоконференции. "В знак протеста против продления ареста нанес себе незначительные порезы предплечья обломком от одноразового бритвенного станка, который в обязательном порядке выдается в гигиеническом наборе при поступлении в учреждение", - сообщили в пресс-бюро.

Арестованному оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась. По факту начали проверку.

Ранее об инциденте сообщила жена Шестуна Юлия. По ее словам, из-за акции заседание суда прервали.

Юлия Шестун напомнила, что ее муж с 14 июня возобновил голодовку с требованием прекратить преследование его и его семьи. До этого он держал голодовку с февраля по май 2019 года и в июле-августе 2018 года.

Главу Серпуховского района Подмосковья арестовали летом 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). Позднее следствие переквалифицировало действия чиновника на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159), легализацию денег, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1), и незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах чиновник незаконно передал четыре участка земли в Серпуховском округе частной компании, причинив государству ущерб в 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по делу стала администрация округа.

В начале 2019 года Шестуна обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что руководитель одного из департаментов района Татьяна Гришина через посредника, в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала ему в общей сложности около 9 млн рублей.

Бывший чиновник обвинения отрицает и называет свое преследование политически мотивированным.

Александр Шестун Серпуховский район Московская область Лефортово ФСИН

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