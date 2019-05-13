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Военные самолеты США провели разведку вблизи российских баз в Сирии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Два американских разведывательных самолета в понедельник совершили длительные полеты вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, начиная с 14:45, в течение около трех часов курсировал вдоль сирийского побережья.

В районе 16:00 мск к нему присоединился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Американский морской разведчик более полутора часов летал вблизи российских баз, временами приближаясь к ним на расстояние 37-47 км. При этом самолет выполнял полет на высоте около 4,7 тыс. метров.

США Сирия РФ

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