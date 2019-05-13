Минтруд предложил увеличить число работников с сельской прибавкой к пенсии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало для общественного обсуждения проект постановления правительства, который расширяет список профессий и должностей в области сельского хозяйства, которым положены повышенные фиксированные выплаты к пенсии.

При наличии 30 лет стажа в сельском хозяйстве согласно части 14 статьи17 ФЗ "О страховых пенсиях" пенсионер получает 25%-ю надбавку к фиксированной страховой пенсии по старости и по инвалидности. Список профессий, должностей и специальностей, которые учитываются в "сельскохозяйственном" стаже, утверждает правительство РФ.

Минтруд предлагает внести изменения в этот список. Согласно пояснительной записке к проекту документа, в действующей редакции списка есть как конкретные наименования профессий, должностей и специальностей, которые свойственны отраслям сельского хозяйства (например, старший инженер птицеводства), так и более широкие наименования - слесарь-наладчик или инженер-энергетик. В ведомстве по аналогии предлагают еще более расширить круг таких специальностей, включив в него рабочих, которые занимались ремонтом и обслуживанием сельскохозяйственной техники и другого оборудования сельскохозяйственных организаций.

В результате к работникам сельского хозяйства могут приравнять, например, охранников и сторожей складов, строителей сельскохозяйственных объектов, кладовщиков, кочегаров, токарей, заправщиков и сварщиков, а также заведующих складами и гаражами, инженеров-механиков и инженеров-электриков, следует из пояснительной записки.

Кроме того, к работникам сельского хозяйства предлагается приравнять предпринимателей, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями.

В тексте проекта постановления правительства отмечается, что в целях соблюдения пенсионных прав граждан изменение списка предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.