Шахта Evraz, где накануне вечером произошел сбой в работе вентилятора, приостановила добычу угля

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Шахта "Ерунаковская-8" "Распадской угольной компании" (РУК, входит в Evraz) приостановила угледобычу и проходку, сообщили "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности администрации Кемеровской области.

"Идут мероприятия по жизнеобеспечению и разгазированию шахты. Добыча и проходка приостановлены до выяснения причин комиссией предприятия", - сказал представитель департамента.

Как сообщалось, накануне вечером работников шахты начали эвакуировать из забоя после отключения главного вентилятора около полуночи по местному времени (20:00 мск). В течение получаса вентилятор был запущен, тем не менее, эвакуация продолжилась. В момент отключения вентилятора в шахте находился 121 работник, все вышли самостоятельно, никто не пострадал.

Получить комментарий Evraz "Интерфаксу" пока не удалось.

"Ерунаковская-8" (Кемеровская область) - одна из новых шахт Кузбасса и самая новая шахта "Распадской угольной компании", она была введена в эксплуатацию в феврале 2013 года. Шахта добывает уголь коксующихся марок Ж и ГЖ. По данным департамента, в 2018 году "Ерунаковская-8" добыла 2,29 млн тонн угля, в 2019 году планирует добыть 2,5 млн тонн, при этом за 4 прошедших месяца текущего года уже добыто 870 тыс. тонн угля.

В октябре 2018 года на шахте "Ерунаковская-8" уже происходило отключение вентилятора. Тогда из забоя вывели 135 человек, никто из них не пострадал.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская" и находящимся на консервации шахтам "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".