Технологическая линия завода СПГ проекта "Сахалин-2" остановлена из-за сбоя

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Из-за произошедшего сбоя в работе оборудования вечером в пятницу остановлена одна из двух технологических линий завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) производственного комплекса "Пригородное" проекта "Сахалин-2" в Корсаковском районе на Сахалине, сообщили в субботу агентству "Интерфакс" в пресс-службе Sakhalin Energy.

"Вечером в пятницу произошел сбой в работе оборудования одной из технологических линий завода СПГ. Линия остановлена и пока не работает. Анализируем ситуацию, предпринимаются все меры для скорейшего возобновления производственного процесса", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вторая технологическая линия СПГ работает в обычном режиме.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа. Sakhalin Energy - оператор проекта. Его акционеры - "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).