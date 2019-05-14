Учитель в Южно-Сахалинске за невыученные песни сказала школьнице "очень жаль, что ты родилась"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку в школе N4 Южно-Сахалинска по появившейся информации об оскорблении ученицы педагогом во время урока, к которому девочка не выучила песни.

"Прокуратурой Южно-Сахалинска организована проверка, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В местных СМИ опубликована аудиозапись, сделанная 14 мая на уроке музыки в этой школе. На записи слышно, как педагог за невыученные песни оскорбляет ученицу шестого класса.

"У нас есть учебник, по которому ты должна отвечать. Там сложные вопросы не для твоей тупой башки. Ты дура! Поэтому я вам просто задаю песни, как дебилам. Песни мне сдать - ты даже это, дебильная, не делаешь, то, что я прошу. Песенки сдать, просто...Ей песни не нужны. А че тебе вообще нужно? ", - заявила учитель музыки.

"Очень жаль, что твоих предков спасли наши люди, которые воевали. Очень жаль, что ты родилась, а другие не были спасены и сожжены в печах", - сказала учитель.

Мать ученицы обратилась в прокуратуру, предоставив эти записи.