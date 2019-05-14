Правозащитники обратились к Чайке из-за отказа расследовать смерть арестанта в "Бутырке"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой принять меры прокурорского реагирования в связи с отказом следствия возбудить уголовное дело по факту смерти обвиняемого Баграта Багиняна в СИЗО "Бутырка".

"В адрес ОНК Москвы поступило обращение от адвоката погибшего, которому поступил отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти обвиняемого, несмотря на то, что сторона защиты ранее указывала на наличие реальных оснований полагать, что смерть Багиняна носила насильственный характер. В связи с этим я обратился к генпрокурору с просьбой принять меры прокурорского реагирования, а также взять ситуацию с данным делом на контроль", - сказал Мельников.

Он отметил, что ранее ОНК также обратилась в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку, а также передать материалы для объективного расследования уголовного дела в подразделение СК России.

В начале апреля в столичном ОНК рассказали о смерти заключенного в СИЗО "Бутырка". По словам Мельникова, в комиссию обратился адвокат умершего заключенного, который рассказал, что за несколько дней до смерти его подзащитный был переведен сотрудниками СИЗО в другую камеру, после чего его родственникам стали поступать СМС-сообщения и звонки с требованиями денежных средств, а также угрозами.

Адвокат также отметил, что 18 марта в Мосгорсуде прошло рассмотрение апелляционной жалобы на приговор в отношении Багиняна. В ходе судебного заседания осужденный чувствовал себя хорошо, признаков болезни или недомогания не подавал.

При этом, со слов сотрудников СИЗО, причиной смерти стала сердечная недостаточность, заявил Мельников. Он также уточнил, что, по словам адвоката, на теле Багиняна присутствовали множественные следы насильственной смерти: гематомы, ссадины, кровоподтёки.

Со своей стороны официальный представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Цыганков тогда заявил "Интерфаксу", что смерть заключенного констатировал медперсонал СИЗО, а также врачи бригады "скорой помощи", оперативно прибывшей по вызову.

"Согласно медицинскому заключению, причиной смерти явилась острая сердечно-сосудистая недостаточность. Ни врачи, ни следственно-оперативная группа не зафиксировали у умершего признаков насилия и каких-либо телесных повреждений", - сказал Цыганков агентству.