Житель Курска потребовал с Минфина 2 млн руб. за клад, украденный при перевозке в Гохран

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Житель Курска обратился в суд с иском о взыскании с министерства финансов РФ компенсации в 2,1 млн рублей за клад, переданный государству и в итоге подмененный на гаечные ключи и степлер, сообщает Ленинский суд Курска.

Из искового заявления следует, что во время ремонта в доме по улице Ильича мужчина обнаружил стеклянную бутылку с 260 золотыми монетами дореволюционной чеканки. Клад он добровольно передал полиции.

"Монеты хранились в комнате вещественных доказательств УМВД России по городу Курску, после чего были направлены в Гохран России, где после вскрытия упаковки с монетами вместо них было обнаружено три гаечных ключа и канцелярский степлер", - говорится в сообщении суда.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако оно было приостановлено, поскольку виновного установить не удалось.

Теперь истец просит взыскать положенную ему денежную компенсацию в размере 50% стоимости клада - 2 млн 152,3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года клад с золотыми монетами пропал при перевозке из Курска в Гохран. Уголовное дело по данному факту возбуждено по 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения).