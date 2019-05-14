ФСИН Бурятии решила привлечь новых сотрудников клипом с насилием над заключенными

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Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - ФСИН Бурятии объяснила сцены насилия над заключенными в клипе, снятом сотрудниками службы о своей работе, художественным вымыслом. Ведомству пришлось дать разъяснения о своем творчестве после того, как ролик привлек внимание СМИ и вызвал общественный резонанс.

"Цель клипа - популяризация прохождения службы в оперативных подразделениях уголовно-исполнительной системы. Использованный сценический образ преступности отношения к конкретным лицам, содержащимся в местах лишения свободы, не имеет", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в местных СМИ.

Речь идет о ролике, который ранее был размещен в соцсетях ведомства. В нем на постановочных кадрах видно, как офицеры применяют насилие к заключенным - заламывают руки и стреляют из арбалета в яблоко на голове одного из осужденных.

Кроме того, в ролике перечислены преимущества работы во ФСИН - хороший коллектив, льготы, премии и т.д.

Позже клип исчез из соцсетей ФСИН; по сведениям "Сибирь.Реалии", ролик был снят для внутреннего пользования в рамках конкурса ко Дню оперативного работника.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась по поводу этого ролика в региональную прокуратуру и ФСИН России. "То, что это инсценировка - дела не меняет, поскольку сотрудники (ГУФСИН) изображены на своем рабочем месте, в форме, используется государственная символика Российской Федерации и Бурятии", - подчеркнула она.