Заключенный пожаловался на ФСИН из-за строительства яхты в колонии в Нижнем Тагиле

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Бывший заключенный колонии в Нижнем Тагиле после освобождения пожаловался в общественную наблюдательную комиссию и СК на то, что администрация колонии оставила его без зарплаты за работу по постройке яхты, сообщил "Интерфаксу" во вторник правозащитник Алексей Соколов.

По словам бывшего заключенного, он и трое других осужденных строили яхту по договоренности начальством колонии. За работу им обещали платить зарплату, но денег они так и не получили. После того, как заключенный отказался работать бесплатно, его на пять суток поместили в штрафной изолятор.

В понедельник в колонии побывали представители общественной наблюдательной комиссии и прокуратуры, которые обнаружили, что там действительно хранится недостроенная яхта. Наблюдатели отправили запрос в Пенсионный фонд, чтобы узнать, поступали ли туда взносы от трудовой деятельности бывших заключенных, однако в ПФР ответили отрицательно.

Пресс-служба свердловского управления ФСИН не отрицает, что заключенные занимались постройкой яхты, но заявляет, что им платили.

"Строительство яхты в ИК-12 действительно велось, но в соответствии со всеми установленными законами требованиями. В 2015 году колонией был заключен договор подряда о строительстве яхты, заказчик внес предоплату, а также предоставил часть материалов для строительства. Осужденным выплачивалась зарплата за выполненный объем работы. Однако в 2016 году строительство яхты было приостановлено, поскольку заказчик перестал проводить дальнейшую оплату и предоставлять материалы", - сообщили в пресс-службе ФСИН.

По данным правозащитников, трое из тех, кто строил яхту, уже освободились из колонии, один продолжает отбывать наказание.