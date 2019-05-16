Посольство США в Москве с 15 мая стало принимать больше заявок на визы

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Посольство США в Москве с 15 мая сможет принимать ежедневно 100 дополнительных заявлений на получение неиммиграционных виз.

"С 15 мая 2019 года посольство США в Москве расширило на 100 дополнительных ежедневных мест возможности приема заявлений на получение неиммиграционных виз в случаях, не требующих прохождения личного собеседования в посольстве", - говорится в сообщении посольства в четверг.

В диппредставительстве отметили, что в результате новых возможностей посольство сможет ежегодно обрабатывать на 24 тыс. больше визовых заявлений, а срок ожидания для подачи заявления на повторную выдачу неиммиграционной визы для лиц, которым не требуется прохождение собеседования, будет значительно сокращен.

Подать заявление на визу без прохождения собеседования смогут граждане, проживающие на территории РФ, которые ранее сканировали отпечатки пальцев, подают заявление на ту же категорию визы, у которых предыдущая виза истекла не ранее, чем за 11 месяцев до момента обращения, сообщили в посольстве.