В России

Посольство США в 2018 году выдало в РФ на 100 тыс. виз меньше, чем в прошлом

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Посольство США в РФ выдало в текущем году на 100 тыс. виз меньше, чем годом ранее, исправить ситуацию пока не удается из-за сокращения персонала американской дипмиссии, сообщил в четверг американский посол Джон Хантсман.

"Говоря языком цифр, в 2018 году мы выдали на 100 тыс. виз меньше, чем в 2017. И сократить этот разрыв у нас не получится, так как численность наших сотрудников была сокращена на 70%, в том числе и в визовом отделе", - сказал он, отвечая на вопросы пользователей соцсетей. Ролик опубликован в твиттере посольства США в России.

Хантсман подчеркнул, что американская сторона работает максимально быстро и сотрудники прилагают максимальные усилия: "Но только после того, как наш штат будет восстановлен до численности, предшествовавшей сокращениям, имевшим место чуть больше года тому назад, мы сможем выдавать как минимум 100 тыс. дополнительных виз в год".

"Это было бы отличным достижением. Я хочу, чтобы россияне могли увидеть нашу прекрасную страну", - сказал Хантсман.

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Теги: США, Джон Хантсман

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