Посольство США в 2018 году выдало в РФ на 100 тыс. виз меньше, чем в прошлом

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Посольство США в РФ выдало в текущем году на 100 тыс. виз меньше, чем годом ранее, исправить ситуацию пока не удается из-за сокращения персонала американской дипмиссии, сообщил в четверг американский посол Джон Хантсман.

"Говоря языком цифр, в 2018 году мы выдали на 100 тыс. виз меньше, чем в 2017. И сократить этот разрыв у нас не получится, так как численность наших сотрудников была сокращена на 70%, в том числе и в визовом отделе", - сказал он, отвечая на вопросы пользователей соцсетей. Ролик опубликован в твиттере посольства США в России.

"Я бы хотел, чтобы россияне могли поехать в США", – посол США Джон Хантсман о ситуации с выдачей виз гражданам России. #AskTheAmbassador pic.twitter.com/diCk6mF3J5 — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 13 декабря 2018 г.

Хантсман подчеркнул, что американская сторона работает максимально быстро и сотрудники прилагают максимальные усилия: "Но только после того, как наш штат будет восстановлен до численности, предшествовавшей сокращениям, имевшим место чуть больше года тому назад, мы сможем выдавать как минимум 100 тыс. дополнительных виз в год".

"Это было бы отличным достижением. Я хочу, чтобы россияне могли увидеть нашу прекрасную страну", - сказал Хантсман.