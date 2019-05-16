Идея отчислять из МГУ за привлечение к уголовной ответственности поступила от Садовничего

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Инициатива внести в устав МГУ имени Ломоносова в качестве основания для отчисления студентов и аспирантов наличие приговора суда о привлечении к уголовной ответственности исходила от ректора МГУ Виктора Садовничего. Об этом сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ.

"Предложение о включении в устав МГУ таких оснований отчисления обучающихся, как привлечение обучающегося судом к уголовной ответственности и признания обучающегося судом недееспособным, содержится в письме ректора Московского Государственного университета от 20 марта 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в четверг в ответ на запрос агентства.

В Минобрнауки объяснили, что проект изменений в устав МГУ был подготовлен по поручению аппарата правительства на основании предложений МГУ. В ведомстве также отметили, что такие основания для отчисления, как наличие приговора суда по уголовному делу, уже содержится в уставе Санкт-Петербургского Государственного университета.

15 мая стало известно, что министерство науки и высшего образования России разработало поправки в устав МГУ Ломоносова, согласно которым студент или аспирант может быть отчислен из университета, если суд признает его виновным в уголовном преступлении.

Поправки оформлены проектом постановления правительства России, поскольку устав ведущего вуза страны утверждается актом кабинета министров. Документ проходит процедуру общественного обсуждения до 29 мая.

Согласно тексту проекта постановления, в п. 140 устава, где перечислены основания для отчисления, будет внесен пункт "з": "в связи с привлечением судом к уголовной ответственности". В текущей редакции такая формулировка отсутствует.

Обучающиеся в МГУ в настоящий момент не отчисляются из вуза за фигурирование в уголовных делах, нет в уставе прямых оснований для отчисления и в случае признания вины.

Так, осужденную за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" студентку Варвару Караулову отчислили с философского факультета МГУ лишь по ее собственному желанию, оформленному в письменной форме - об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе МГУ 18 ноября 2016 года.

Аспирант МГУ Азат Мифтахов, арестованный судом по подозрению в причастности к нападению на офис "Единой России" в Москве, в настоящее время числится среди обучающихся в университете. Как пояснил журналистам ректор МГУ Виктор Садовничий 26 февраля этого года, отвечая на вопрос "Интерфакса", Мифтахова не будут отчислять, пока идет следствие и суд.

"Нет, мы не можем отчислять и не будем. Все идет в правовом русле, идет следствие", - заявлял ректор.

Мифтахов находится по решению суда под арестом до 7 июня. Караулова, сменившая имя на Александру Иванову, 29 апреля вышла из колонии в Вологде по УДО; во время отбывания наказания она, по ее словам, заочно училась на юриста, но не в МГУ.