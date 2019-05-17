В Ханты-Мансийск забрел медвежонок

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Медвежонок забрел на территорию Ханты-Мансийска, ведутся его поиски, сообщается на сайте городской администрации.

Накануне в единую диспетчерскую службу города поступила информация о том, что в районе "Ледового дворца спорта", примыкающего к лесному массиву, замечен медвежонок.

"Предполагаемый район нахождения зверя был оперативно обследован сотрудниками полиции и спасательной службы. В настоящий момент следов присутствия медведя не обнаружено, поисковые мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.

Жителям Ханты-Мансийска рекомендуют воздержаться от посещения леса в этом районе города.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в учреждении "ЮграМегаСпорт", в связи с поисками медвежонка временно ограничено посещение биатлонных трасс в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко.