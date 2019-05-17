Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы до 20 июня заключил под домашний арест заместителя руководителя Федерального агентства по государственным резервам (Росерезв) Александра Кирюхина, обвиняемого в мошенничестве.

"Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.

Кирюхину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве,, уточнила пресс-секретарь.

Как следует из материалов, оглашенных на заседании Басманного суда в пятницу, где рассматривается ходатайство следствия об аресте другого фигуранта расследования - директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва" Сергея Уланина - в деле идет речь о хищении более 3 млрд рублей.