Глава Минэкономики Дагестана оставлен под арестом до 20 июня

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) Дагестана оставил без изменения постановление Кировского суда Махачкалы об аресте министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении 20 млн рублей.

"Верховный суд республики не нашел оснований для смягчения избранной районным судом санкции и апелляционным постановлением от 17 мая 2019 года оставил постановление районного суда в силе, уточнив дату окончания срока действия меры пресечения - до 20 июня 2019 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ВС Дагестана в пятницу.

Как сообщалось, 30 апреля сотрудники полиции в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в аэропорту "Уйташ-Махачкала" задержали Хасбулатова.

"Уголовное дело возбуждено 21 апреля по факту хищения денежных средств в размере более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров Республики Дагестан", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, с 2013 по 2018 год задержанный являлся руководителем государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан"