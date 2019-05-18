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Сообщения об угрозе минирования вокзалов и ТЦ в Белгороде не подтвердились

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники экстренных служб не обнаружили взрывных устройств на объектах с массовым пребыванием людей в Белгороде в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

"18 мая в полицию поступили сообщения о якобы существующей угрозе объектам социальной инфраструктуры. В ходе обследования зданий и прилегающей территории информация не подтвердилась. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По словам очевидцев в соцсетях, люди были эвакуированы из зданий аэропорта и железнодорожного вокзала Белгорода, а также из торговых центров "Сити Молл", "Рио", МегаГРИНН", "Модный бульвар" и универмага "Белгород".

Белгород

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