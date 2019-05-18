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Аэропорт Сочи вернулся к работе в штатном режиме

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов завершили обследование здания аэропорта Сочи после сообщения о минировании.

"Завершено обследование здания аэропорта. Информация о его минировании не подтвердилась", - сообщает пресс-служба аэропорта в субботу.

Аэропорт Сочи начал работу в штатном режиме.

В результате произошедшего были незначительно задержаны семь рейсов.

Ранее сообщалось, что 18 мая в аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании. Пассажиры были эвакуированы.

Сочи

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