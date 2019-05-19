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В Анапе эвакуировали 15 жителей дома из-за пожара в пристроенном к нему кафе

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пожар вспыхнул в воскресенье днем в одном из кафе Анапы, пристроенному к жилой пятиэтажке, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как рассказал сотрудник пресс-службы, сообщение о пожаре по адресу улица Калинина поступило в 14:55 по Москве, было установлено, что очаг возгорания находится в одноэтажном деревянном кафе, пристроенном к пятиэтажному дому.

По данным МЧС, существовала угроза распространения пожара на пятиэтажку, из которой спасатели эвакуировали 15 человек.

Пожарные стараются не допустить перехода пламени на соседнее строение.

В пресс-службе уточнили, что в 15:37 удалось локализовать пожар на площади около 200 кв. метров.

Краснодарский край Анапа МЧС

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