Спасатели потушили пожар в кафе в Анапе, пострадавших нет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пожар в кафе в Анапе, угрожавший жилому дому, потушили, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам сотрудника пресс-службы, о его ликвидации было объявлено в 16:30 по Москве, погибших и пострадавших нет.

Как сообщалось, одноэтажная деревянная пристройка кафе по улице Калинина загорелась в воскресенье днем в Анапе.

По данным МЧС, существовала угроза распространения огня на соседний жилой пятиэтажный дом, из которого спасатели эвакуировали 15 человек. В 15:37 по Москве пожар был локализован на площади около 200 кв. метров.