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В апреле работодатели в РФ задолжали работникам почти 3 млрд рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, по оперативным данным, на начало апреля задолженность по зарплате в России составляла почти 3 млрд рублей, еще столько же работодатели выплатили работникам в первые два месяца текущего года.

"На особом контроле правительства находятся задачи по снижению задолженности по заработной плате. По наиболее актуальным данным, на 1 апреля 2019 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 2,9 млрд руб. Но в то же время за период января-февраля текущего года была погашена задолженность перед 68 тысячами работников на общую сумму 2,9 млрд рублей", - сказала Голикова на X съезде Федерации независимых профсоюзов России в понедельник.

По ее словам, в прошлом году в общей сложности была ликвидирована задолженность по заработной плате перед 540 тыс. работников на общую сумму 13,6 млрд рублей.

"Вы видите, что данные официальной статистики и данные, которые мы приводим по погашению задолженности по заработной плате, отличаются. Это факт, который имеет место быть и который подтверждается данными Роструда России", - добавила Голикова.

Татьяна Голикова

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