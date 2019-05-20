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В Сочи установят памятник жертвам авиакатастрофы 2016 года

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Память жертв авиакатастрофы над Черным морем, произошедшей в декабре 2016 года, увековечат в Адлерском районе Сочи.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе горадминистрации, местом для памятника из нескольких вариантов был выбран участок в центре Адлера на набережной реки Мзымта.

Монумент будет представлять собой почти двухметровую раскрытую книгу, на страницах которой изображен самолет и перечислены имена жертв трагедии.

Сейчас предложение по установке памятника в Адлерском районе Сочи направлено на согласование в министерство обороны.

Авиакатастрофа над Черным морем произошла 25 декабря 2016 года. Самолет, принадлежащий Минобороны РФ, упал после нескольких минут полета в море у побережья Сочи. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять журналистов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как "Доктор Лиза", военные и госслужащие.

Прощание с погибшими при крушении Ту-154

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Гражданская панихида по главе благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке в Успенском храме Новодевичьего монастыряВо время траурной церемонии прощания с Елизаветой ГлинкойВо время церемонии прощания с Елизаветой ГлинкойФлаги с черными лентами на здании телецентра "Останкино", где проходит гражданская панихида по погибшим в катастрофе журналистамГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст (в центре) перед прощанием с погибшими в катастрофе Ту-154 журналистами в телецентре "Останкино"Прощание с погибшими в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ на Федеральном военном мемориальном кладбищеМинистр транспорта РФ Максим Соколов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области Во время церемонии прощания с погибшими в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ на Федеральном военном мемориальном кладбищеПохороны погибших при крушении самолета Ту-154 на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных МытищахВо время церемонии прощания с руководителем фонда "Справедливая помощь" Елизаветой ГлинкойВо время церемонии похорон художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова Валерия Халилова в деревне Новинки
Гражданская панихида по главе благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке в Успенском храме Новодевичьего монастыря
Сочи

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