В Сочи установят памятник жертвам авиакатастрофы 2016 года

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Память жертв авиакатастрофы над Черным морем, произошедшей в декабре 2016 года, увековечат в Адлерском районе Сочи.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе горадминистрации, местом для памятника из нескольких вариантов был выбран участок в центре Адлера на набережной реки Мзымта.

Монумент будет представлять собой почти двухметровую раскрытую книгу, на страницах которой изображен самолет и перечислены имена жертв трагедии.

Сейчас предложение по установке памятника в Адлерском районе Сочи направлено на согласование в министерство обороны.

Авиакатастрофа над Черным морем произошла 25 декабря 2016 года. Самолет, принадлежащий Минобороны РФ, упал после нескольких минут полета в море у побережья Сочи. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять журналистов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как "Доктор Лиза", военные и госслужащие.