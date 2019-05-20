Замглавы Минсельхоза Кубани поймали на получении взятки в 4 млн рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края и его подчиненного, подозреваемых в получении взятки в 4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону в понедельник.

"В зависимости от роли каждого заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и начальник управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации подозреваются в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве (часть 6 статьи 290, часть 4 статьи 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, заместитель министра являлся председателем конкурсной комиссии по отбору получателей субсидий по программе поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В феврале 2019 года начальник управления развития малых форм хозяйствования сообщил председателю одного из кооперативов, что мог бы оказать содействие в получении субсидии при условии передачи ему оговоренной суммы денег, которые в дальнейшем будут переданы председателю конкурсной комиссии.

В конце апреля, отмечает пресс-служба, руководитель управления получил от председателя кооператива 4 млн рублей, после чего незамедлительно передал их заместителю министра сельского хозяйства. Дальнейшие действия подозреваемых были пресечены оперативными сотрудниками полиции.

В пресс-службе уточнили агентству "Интерфакс", что подозреваемые задержаны.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что следственные действия проводятся в отношении начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации Александра Пиунова и заместителя министра Кима Тертицы.