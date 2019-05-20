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Суд вынес приговор членам ОПГ из Таджикистана за нападение на частный дом под Калугой

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Калужской области признал четверых граждан Таджикистана виновными в совершении разбойного нападения на дом, избиение его хозяев и кражу крупной суммы денег. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник.

Подсудимые получили от девяти до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафы в 100-120 тысяч рублей. Они также должны возместить моральный и материальный вред потерпевшим.

Разбойное нападение организованная группа из девяти мигрантов совершила летом 2017 года. Они избили двоих и убили третьего хозяина дома. Задержать удалось пятерых из банды. Пятого обвиняют в убийстве, его дело рассматривается отдельно.

Остальных членов группировки установили, их разыскивают.

Как сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР, разбойники напали на дом супругов-предпринимателей 10 июля 2017 года. Они приехали ночью на двух машинах избили супругов, угрожали матери женщины. На крик о помощи из летнего дома вышел отец женщины, которого избили двое нападавших, остававшихся на улице. Пожилой мужчина скончался в больнице.

Из дома члены группировки похитили 400 тысяч рублей.

Калужская область

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