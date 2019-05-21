Поиск

В Приморье восстановлено энергоснабжение после циклона

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады восстановили электроснабжение в Приморье, где накануне из-за циклона жители 25 населенных пунктов остались без света, сообщила пресс-служба "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК).

"По данным на утро вторника, электроснабжение потребителей ДРСК осуществляется в штатном режиме. По ряду объектов компания готова к включению собственного оборудования сразу после завершения работ на линиях и подстанциях смежных сетевых организаций", - говорится в сообщении.

Всего в аварийно-восстановительных работах было задействовано 26 бригад и 27 единиц техники. Сложные и массовые отключения были зафиксированы на юге Приморья - Партизанске, Шкотовском районе. Всего за минувшие сутки энергетиками было зафиксировано 114 нарушений в работе энергообъектов.

Как сообщалось, в понедельник сильный дождь и ветер с порывами до 27 м/c привели к многочисленным повреждениям линий электропередачи. Основными причинами отключений ЛЭП стали схлест и обрывы проводов, падение веток и деревьев на провода. По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго, в понедельник вечером без света оставались около 23 тыс. человек.

Приморье

Новости

Ту-134 совершил заключительный пассажирский рейс в России

Ту-134 совершил заключительный пассажирский рейс в России

ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет

ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет

Взрыв в Каире не повлиял на решение России возобновить полеты в Египет

Взрыв в Каире не повлиял на решение России возобновить полеты в Египет

Небензя прокомментировал блокировку обсуждения темы украинского закона о языке

Небензя прокомментировал блокировку обсуждения темы украинского закона о языке

Журналисты "Коммерсанта" обратились к читателям в связи с увольнениями

Белоруссия и РФ согласовали порядок восстановления транзита нефти

Гендиректор "Коммерсанта" отверг связь увольнения сотрудников со статьей о Матвиенко

Что произошло за день: понедельник, 20 мая

Минсельхоз предложил маркировать органические продукты белым листом на зеленом фоне

Усманов заявил, что не знал о решении уволить сотрудников "Коммерсанта"

Усманов заявил, что не знал о решении уволить сотрудников "Коммерсанта"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');