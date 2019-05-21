В Приморье восстановлено энергоснабжение после циклона

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады восстановили электроснабжение в Приморье, где накануне из-за циклона жители 25 населенных пунктов остались без света, сообщила пресс-служба "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК).

"По данным на утро вторника, электроснабжение потребителей ДРСК осуществляется в штатном режиме. По ряду объектов компания готова к включению собственного оборудования сразу после завершения работ на линиях и подстанциях смежных сетевых организаций", - говорится в сообщении.

Всего в аварийно-восстановительных работах было задействовано 26 бригад и 27 единиц техники. Сложные и массовые отключения были зафиксированы на юге Приморья - Партизанске, Шкотовском районе. Всего за минувшие сутки энергетиками было зафиксировано 114 нарушений в работе энергообъектов.

Как сообщалось, в понедельник сильный дождь и ветер с порывами до 27 м/c привели к многочисленным повреждениям линий электропередачи. Основными причинами отключений ЛЭП стали схлест и обрывы проводов, падение веток и деревьев на провода. По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго, в понедельник вечером без света оставались около 23 тыс. человек.