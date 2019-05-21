Киллер получил 9,5 лет колонии за ошибочное убийство автомеханика 22 года назад

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил к девяти с половиной годам лишения свободы обвиняемого в заказном убийстве, совершенном 22 года назад, сообщили "Интерфаксу" в Генеральной прокуратуре во вторник.

"Савеловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в 1997 году, в отношении 44-летнего Роберта Березина. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного п.п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору по найму)", - сказали в ведомстве.

По данным источника "Интерфакса", речь идет о заказном убийстве в сентябре 1997 года автомеханика Вадима Шеффеля, которого по ошибке приняли за предпринимателя Александра Гнатюка, на которого у бандитов был "заказ".

Следствие установило, что летом 1997 года Березин со своими сообщниками подготовили план убийства московского бизнесмена за вознаграждение в $10 тыс.

"Сообщники получили от заказчиков сведения о распорядке дня потерпевшего, ошибочно принятого наблюдателями за потенциальную жертву, а также оружие - пистолет-пулемет "Скорпион" М-61, не менее 20 патронов, пистолет марки "ТТ" и не менее восьми патронов", - отметили в надзорном ведомстве. В сентябре того же года они застрелили мужчину в подъезде жилого дома, сказали в Генпрокуратуре.

"После возбуждения уголовного дела в 1997 году Березин скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск, в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 29 августа 2018 года он был задержан", - сказали в ведомстве.

Березин будет отбывать наказание в колонии строгого режима.